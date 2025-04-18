Gecekondu yangında küle döndü, ev sahibi kadın sinir krizi geçirdi | Video
Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Evi küle dönen ve sinir krizi geçiren kadın komşuları tarafından ambulansa taşındı.
ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ, OĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Verilen adrese kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle sinir krizi geçirip ve baygınlık yaşayan ev sahibinin eşi Remziye Karcı, olay yerine gelen ambulansa komşuları tarafından karga tulumba taşındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Remziye Karcı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yangını haber alarak eve gelen Karcı çiftnin oğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı.
DUMANI GÖREN SULAMA TANKERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Yangının meydana geldiği sokağa yakın bir noktada yol sulaması yapan ve dumanları fark edince yangına müdahale etmek için olay yerine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tankerde görevli İlkay Kavuk, "Göçerler Mahallesi Zeytindalı Caddesinde sulama yaparken dumanları gördüm. Görevimi bırakıp buraya geldim. Yangına müdahale ettik. İtfaiyeci arkadaşlarda gelince hep birlikte yangını söndürdük" dedi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
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