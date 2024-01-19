Geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol canlı yayınında yumruklu kavga!

ATV’nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programları arasında yer alan Esra Erol’da programı bugün de izleyicilerin beğenisini kazandı. Geçtiğimiz günlerde eşinin bulunması için Esra Erol’a başvuran Selçuk Korkut’un eşi bulundu ve eşiyle yüzleşti. Zeynep Nazan Korkut’un anlattıkları ise hem Türkiye’nin gündemine oturdu, hem de kan dondurdu. Kayınvalidesiyle birlikte kayınpederinin içeceğine fare zehiri koyduklarını ve kayınpederinin kredi borcunun ölünce silineceğini düşünerek zehirlediklerini itiraf etti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Zeynep Nazan Korkut, Gökhan isimli bir kişiye kaçtığını ve onunla ilişkisine devam ettiğini belirtince eşi sinir krizi geçirdi ve canlı yayında eşine saldırdı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. Esra Erol da kavgayı ayırmak isterken güvenlik güçleri araya girdi. İşte Esra Erol’da programında damga vuran o anlar!