Video Yaşam Gökten lastik yağdı, kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu | Video
Gökten lastik yağdı, kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu | Video

Gökten lastik yağdı, kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu | Video

27.02.2024 | 13:02

ZEYTİNBURNU'nda bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın balkonunda 5 otomobil lastiği aşağıya düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken 2 araçta hasar oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 22 Şubat günü sabah 07.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada binanın birinci katındaki balkonundan 5 araç lastiği aşağıya düştü. Kadın ölümden kıl payı kurtulurken bacağına çarpan lastikle hafif yaralandı. Düşen lastikler park halindeki 2 araca da zarar verdi. Lastiklerin neden düştüğü bilinmezken ev sahibi basın mensuplarına konuşmak istemedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gökten lastik yağdı, kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu | Video 01:30
Gökten lastik yağdı, kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu | Video 27.02.2024 | 13:02
Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalıp öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 01:19
Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalıp öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 27.02.2024 | 13:02
Bilecik merkezli ’Demir Operasyonu’nda yakalanan 19 şüpheliden 9’u tutuklandı | Vdieo 01:34
Bilecik merkezli 'Demir Operasyonu'nda yakalanan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı | Vdieo 27.02.2024 | 12:50
Cezaevlerindeki örgüt mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 00:59
Cezaevlerindeki örgüt mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 27.02.2024 | 12:48
Beylikdüzü’nde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı | Video 02:29
Beylikdüzü’nde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı | Video 27.02.2024 | 12:39
Sosyal medyada yasa dışı bahis oynamak isterken dolandırıldı | Video 04:24
Sosyal medyada yasa dışı bahis oynamak isterken dolandırıldı | Video 27.02.2024 | 12:34
Lağım borusuna giren yavru kedi için seferber oldular | Video 02:45
Lağım borusuna giren yavru kedi için seferber oldular | Video 27.02.2024 | 12:27
İstanbul’da silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar: 432 tabanca ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı | Video 06:00
İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar: 432 tabanca ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı | Video 27.02.2024 | 12:20
Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 2 ölü | Video 01:22
Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 2 ölü | Video 27.02.2024 | 12:20
Mersin’de MİT ve jandarmadan PKK operasyonu: 2 terörist yakalandı | Video 01:31
Mersin'de MİT ve jandarmadan PKK operasyonu: 2 terörist yakalandı | Video 27.02.2024 | 12:14
İş yerini bastığı eski eşini tüfekle ağır yaraladı | Video 00:54
İş yerini bastığı eski eşini tüfekle ağır yaraladı | Video 27.02.2024 | 10:48
Adana’da dehşet görüntüler kamerada: Önce bıçakladılar sonra üzerine çıkıp zıpladılar | Video 02:25
Adana'da dehşet görüntüler kamerada: Önce bıçakladılar sonra üzerine çıkıp zıpladılar | Video 27.02.2024 | 11:09
Aksaray’da durdurulan yolcu otobüsünde 168 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video 01:10
Aksaray'da durdurulan yolcu otobüsünde 168 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video 27.02.2024 | 11:08
Yolcu otobüsünde 11 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:49
Yolcu otobüsünde 11 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.02.2024 | 11:08
Bayrampaşa’da şüpheli araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para çıktı | Video 00:39
Bayrampaşa’da şüpheli araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para çıktı | Video 27.02.2024 | 11:08
İstanbul’da “taksimetreyi neden açmadın” kavgası kamerada | Video 01:02
İstanbul’da “taksimetreyi neden açmadın” kavgası kamerada | Video 27.02.2024 | 10:43
2 bin 350 rakımlı köyde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı | Video 02:46
2 bin 350 rakımlı köyde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı | Video 27.02.2024 | 10:34
Avcılar’da şüpheli şahıslar, kontrol sırasında polise ateş açtı | Video 03:41
Avcılar’da şüpheli şahıslar, kontrol sırasında polise ateş açtı | Video 27.02.2024 | 10:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 05:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 27.02.2024 | 10:21
Kayseri’de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:45
Kayseri'de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.02.2024 | 10:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA