Gökten lastik yağdı, kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu | Video 27.02.2024 | 13:02 ZEYTİNBURNU'nda bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın balkonunda 5 otomobil lastiği aşağıya düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken 2 araçta hasar oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 22 Şubat günü sabah 07.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada binanın birinci katındaki balkonundan 5 araç lastiği aşağıya düştü. Kadın ölümden kıl payı kurtulurken bacağına çarpan lastikle hafif yaralandı. Düşen lastikler park halindeki 2 araca da zarar verdi. Lastiklerin neden düştüğü bilinmezken ev sahibi basın mensuplarına konuşmak istemedi.