Video Yaşam Güzel oyuncu Burcu Özberk kırmızı bikinisiyle uçurtma uçurdu! "Afetsin be kızım" yorumları yağdı | Video
Güzel oyuncu Burcu Özberk kırmızı bikinisiyle uçurtma uçurdu!

Güzel oyuncu Burcu Özberk kırmızı bikinisiyle uçurtma uçurdu! "Afetsin be kızım" yorumları yağdı | Video

19.05.2022 | 09:20

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Kırmızı bikinisi ile uçurtma uçurduğu anları yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Burcu Özberk'in dikkat çeken o paylaşımı...

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