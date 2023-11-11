Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı | Video
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yol ayrımında kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Mehmet Durukan, "Normal seyir halinde geliyorduk Göynük'te çalışmaya gitmekteyiz. Aniden arabanın kaydığını hissettim başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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