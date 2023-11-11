Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı | Video 11.11.2023 | 11:44 Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yol ayrımında kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Mudurnu ilçesi Karapınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'dan Göynük ilçesine gitmekte olan Mehmet Durukan yönetimindeki hafif ticari araç, Karapınar kavşağında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Durukan ve yanında yolcu konumunda bulunan Ahmet Durukan ve Ahmet Kunduz yaralandı.Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Mehmet Durukan, "Normal seyir halinde geliyorduk Göynük'te çalışmaya gitmekteyiz. Aniden arabanın kaydığını hissettim başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.