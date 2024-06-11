Video Yaşam Halıya sarılı cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Halıya sarılı cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Halıya sarılı cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

11.06.2024 | 14:01

Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlılarından birinin ağırlık bağladıkları kızın suya batıp batmadığını olaydan bir gün sonra bölgeye gelerek kontrol ettiği ortaya çıktı.

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Büyükçekmece Mimar Sinan'da denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler(24) cinayetine ilişkin O.Ö., Fırat B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

HALI YIKAMA FİŞİ ŞÜPHELİYE GÖTÜRMÜŞTÜ
O.Ö, Fırat B. isimli şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri her detayı incelemiş, genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerinde bulunan yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından Fırat B. isimli şahsa ulaşılmıştı.

NALBURDAN ZİNCİR ALMIŞLAR
Cinayetin Beylikdüzü'nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları öğrenilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

CANİLERDEN BİRİ KIZIN BATIP BATMADIĞI KONTROL ETMİŞ
Şüphelilerden birinin denize attıkları genç kızın batıp batmadığı kontrol etmek için bir gün sonra olay yerine geldiği öğrenildi. Öte yandan katil zanlılarından biri olan Yavuz G.'nin aranmasına devam ediliyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN KATİL ZANLISI İDDİALARI YALANLADI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat G. basın mensuplarının "neden yardım ettiniz" sorusu üzerine katili tanımadığını öne sürerek, "Ben yapmadım. Katil tarafından silahla tehdit edildim" dedi.

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