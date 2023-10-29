Hamile karısını öldürüp sokağa çıktı: 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı | Video
ADANA'da 4 aylık hamile eşi Hatice Demir (21) ile kavga eden Emrah Demir (27), sokağa çıkıp 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı. Çağırılan sağlık ekibi, Hatice Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Boğulduğu değerlendirilen Demir'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Emrah Demir ise gözaltına alındı.
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