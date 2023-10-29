Video Yaşam Hamile karısını öldürüp sokağa çıktı: 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı | Video
Hamile karısını öldürüp sokağa çıktı: 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı | Video

Hamile karısını öldürüp sokağa çıktı: 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı | Video

29.10.2023 | 14:14

ADANA'da 4 aylık hamile eşi Hatice Demir (21) ile kavga eden Emrah Demir (27), sokağa çıkıp 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı. Çağırılan sağlık ekibi, Hatice Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Boğulduğu değerlendirilen Demir'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Emrah Demir ise gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir ile 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından sokağa çıkan Emrah Demir, komşularına 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hatice Demir'in öldüğünü belirledi. Vücudunda darp izine rastlanmayan, boğulduğu değerlendirilen Hatice Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından şoka giren Emrah Demir gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hamile karısını öldürüp sokağa çıktı: ’Galiba eşimi öldürdüm’ diye bağırdı | Video 00:43
Hamile karısını öldürüp sokağa çıktı: 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı | Video 29.10.2023 | 14:14
Evinde ölü bulunan 21 yaşındaki kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı | Video 00:53
Evinde ölü bulunan 21 yaşındaki kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı | Video 29.10.2023 | 13:29
Serentiyi uyuşturucu imalatına çevirmiş: 22 kilo 755 gram esrar ele geçirildi | Video 01:50
Serentiyi uyuşturucu imalatına çevirmiş: 22 kilo 755 gram esrar ele geçirildi | Video 29.10.2023 | 13:29
Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği ’Ata’ bebek dünyaya gözlerini açtı | Video 03:18
Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği 'Ata' bebek dünyaya gözlerini açtı | Video 29.10.2023 | 14:42
Ölen eşinden gelen mektup duygulandırdı | Video 06:16
Ölen eşinden gelen mektup duygulandırdı | Video 29.10.2023 | 13:21
Lastiği patlayan otomobil refüjdeki palmiyeye ve kaldırıma çarptı: 2 kişi yaralandı | Video 00:52
Lastiği patlayan otomobil refüjdeki palmiyeye ve kaldırıma çarptı: 2 kişi yaralandı | Video 29.10.2023 | 13:22
Kırmızı ışıkta geçerek 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı | Video 06:11
Kırmızı ışıkta geçerek 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı | Video 29.10.2023 | 12:34
Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 00:50
Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 29.10.2023 | 12:32
Drift yapan alkollü sürücü otomobiliyle mağazaya daldı, 37 bin lira ceza yedi! Kaza anı kamerada | Video 00:34
Drift yapan alkollü sürücü otomobiliyle mağazaya daldı, 37 bin lira ceza yedi! Kaza anı kamerada | Video 29.10.2023 | 12:32
Kastamonu’da gece çıkan yangında üç ev küle döndü | Video 00:15
Kastamonu’da gece çıkan yangında üç ev küle döndü | Video 29.10.2023 | 10:57
Aynı yönde seyreden 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 05:30
Aynı yönde seyreden 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 29.10.2023 | 10:48
Otomobilin çarptığı genç kız asfaltta metrelerce sürüklendi | Video 00:47
Otomobilin çarptığı genç kız asfaltta metrelerce sürüklendi | Video 29.10.2023 | 10:35
Off-road kulüpleri Cumhuriyetin 100. yıldönümü etkinliklerine renk kattı | Video 12:02
Off-road kulüpleri Cumhuriyetin 100. yıldönümü etkinliklerine renk kattı | Video 29.10.2023 | 09:56
Silivri’de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 02:53
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 29.10.2023 | 09:41
Ayvalık’ta 52 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 02:54
Ayvalık’ta 52 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 29.10.2023 | 09:40
Kapadokya’da gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu | Video 04:32
Kapadokya'da gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu | Video 29.10.2023 | 09:08
Silopi’de 10 bin kişiyle fener alayı düzenlendi | Video 06:25
Silopi'de 10 bin kişiyle fener alayı düzenlendi | Video 29.10.2023 | 08:37
Kanlı Ay tutulması İstanbul’dan izlendi | Video 04:21
Kanlı Ay tutulması İstanbul’dan izlendi | Video 29.10.2023 | 08:38
Van’da kanlı tutulması görsel şölen oluşturdu | Video 02:10
Van’da kanlı tutulması görsel şölen oluşturdu | Video 29.10.2023 | 08:37
Hatay’da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01:27
Hatay’da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 29.10.2023 | 08:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA