Hassas burunlu ‘Barbara’ 46 kilogram esrarı buldu | Video
Adana’da dedektör köpeği ‘Barbara’ tırın kupasına tepki vermesiyle narkotik polisleri valizde bulunan 46 kilogram esrarı ele geçirdi. Yakalanan tır sürücüsü ifadesinde para karşılığında işi yaptığını söyledi.
Barbara'nın tepki vermesiyle narkotik polisleri araçta arama yaptı. Yapılan aramada valiz içerisinde 85 pakette toplam 46 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Burhan K., emniyetteki sorgusunda "Para için uyuşturucu kuryeliği yapıyorum" dediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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