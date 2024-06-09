Hasta yakını, yumrukladığı doktorun burnunu kırdı | Video
Samsun'da hasta yakını, hastanede doktora saldırarak burnunu kırdı.
Olayla ilgili H.İ. ile kardeşi Ş.İ. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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