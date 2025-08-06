Hastanede 'tavuk' operasyonu | Video 06.08.2025 | 16:16 Giresun’un Çamoluk ilçesinde yaşanan olay, "tavuklar da doktor yüzü görebilir" dedirtti. Fındıklı köyünde yaşayan Sedef Zorbacı'nın boğazına iğne kaçan tavuğu hastaneye getirilerek başarılı bir operasyonla kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çamoluk ilçesinin Fındıklı köyünde yaşayan Sedef Zorbacı, tavuğunun boğazına iğne kaçtığını fark ederek ilçedeki veteriner kliniğine başvurdu. Yapılan müdahalelere rağmen iğne çıkarılamayınca Zorbacı, veterinerin yönlendirmesiyle tavuğunu hastaneye götürdü. Burada röntgeni çekilen tavuk, daha sonra veteriner hekim Ahmet Kesecek tarafından ameliyata alındı. İğnenin yerinin tespit edilmesiyle birlikte yapılan operasyonla tavuk sağlığına kavuşturuldu.

Zorbacı, "Çamoluk'taki veteriner çok uğraştı ama çıkaramadı. Röntgen çektirirseniz iyi olur dediler, ben de hastaneye getirdim" ifadelerini kullandı.