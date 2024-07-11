Hatalı sollama yapan TIR kazaya neden oluyordu! O anlar kamerada | Video 11.07.2024 | 10:27 Edirne’nin Enez ilçesinde hatalı sollama yapan TIR, karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar, araç kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Keşan-Enez kara yolunda meydana geldi. Enez'den, Keşan yönüne giden TIR'ın şoförü önündeki kamyonu hatalı solladı. TIR, bu sırada karşı yönden gelen otomobille karşı karşıya kaldı. Her iki aracın da yavaş olması ve durumu fark ederek fren yapmaları olası bir kazayı önledi. Sol şeritte duran TIR, önündeki kamyonun ilerlemesinin ardından sağ şeride geçerek yoluna devam etti. O anlar ise otomobildeki araç kamerasına yansıdı.