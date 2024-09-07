Hatay semalarındaki esrarengiz cisim kamerada! Geceyi gündüze çevirdi
Hatay'da gökyüzünde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen parlak cisim geceyi aydınlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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