Hatay'da ekipler, enkaz altındaki bir kişiyi 30 saat sonra sağ olarak kurtardı | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'da enkaz altında bir kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde sağ olarak kurtarıldı.