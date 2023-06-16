Hayali istihdam ile devleti zarara uğrattılar! 39 gözaltı var | Video 16.06.2023 | 15:47 İstanbul’da düzenlenen rüşvet operasyonunda; kendi ve eşlerinin banka hesaplarına 3 milyon lira para aktarılan ve 16 milyon liralık kamu zararına sebep olan çete çökertildi. Hayali personellerle istihdam sağlanmış gibi göstererek rüşvet alan ve Büyükçekmece İŞKUR’da görevli iki memur da gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece İŞKUR'da görevli olan A.U. ve M.G. isimli iki memurun bazı firmaların yetkilileri ile birlikte hareket ederek gerçeğe aykırı şekilde istihdam kayıtları oluşturdukları saptandı. Söz konusu firma yetkililerinin, İŞKUR'un düzenlediği İş Başı Eğitim Programları'ndaki mevcut bazı yükümlülükleri yerine getirmedikleri hallerde söz konusu memurlara rüşvet vererek maddi menfaat temininde bulundukları tespit edildi.

Şüpheli firma yetkilileri tarafından memur ve eşlerinin banka hesaplarına yaklaşık 3 milyon lira para aktarıldığı, toplamda 16 milyon liralık kamu zararına sebep olunduğu belirlendi. "Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karışan 43 kişinin yakalanması için iki ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı.