Hem alkol aldı, hem direksiyon salladı | Video

07.09.2025 | 15:39

Kocaeli'de bir grup gencin trafikteki tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı. Sürücünün yüksek sesli müzik eşliğinde seyir halindeyken alkol aldığı anlar, araç içerisinden çekilen görüntülerle sosyal medyada paylaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de trafikte seyreden Fiat Tofaş marka otomobildeki bir grup gencin tehlikeli yolculuğu, aynı araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücü koltuğunda oturan ve isminin M.A.Y. olduğu öğrenilen gencin, yüksek sesli müzik eşliğinde otomobili kullanırken bir yandan alkol aldığı, diğer yandan da cep telefonuyla ilgilendiği görüldü. Sürücünün yanında oturan ve ismi öğrenilemeyen genç kızın da alkol aldığı ve her ikisinin de emniyet kemerlerinin takılı olmadığı dikkat çekti.

Trafik güvenliğini hiçe sayan bu anların yer aldığı video, "Bu bir ihbardır" notuyla sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanırken, sürücü ve araçtakilerin sorumsuz tavırları eleştiri konusu oldu.

