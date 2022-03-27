Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor | Video
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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 2 buçuk yaşındaki Zayn, yaşıtları oyuncakla oynarken pistin tozunu attırıyor. Motosiklet ve go-kart aracı ile yaptıkları ile hayran bırakan minik yeteneği dünya genelinde milyonlar izliyor.
Sofuoğlu, uzun süredir kendi pistinde güvenli ortamda eğittiği Zayn'i, ileride Türkiye'yi temsil eden bir Formula-1 yarışçısı olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Babasının izinden giderek şampiyon olma yolunda ilerleyen ve boyundan büyük kullandığı araçlar ile ilgi odağı olan minik yetenek Zayn'in videoları ise sosyal medyada büyük beğeniyle izlenilmeye devam ediyor.