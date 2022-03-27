Video Yaşam Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor | Video
Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor | Video

Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor | Video

27.03.2022 | 15:24

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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 2 buçuk yaşındaki Zayn, yaşıtları oyuncakla oynarken pistin tozunu attırıyor. Motosiklet ve go-kart aracı ile yaptıkları ile hayran bırakan minik yeteneği dünya genelinde milyonlar izliyor.

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AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası'nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 2 buçuk yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet ve go-kart başta olabilmek üzere tekerleği olan tüm araçları kullandığı anların videosunu paylaşmıştı. Videoların beğenilme ve izlenilme sayıları ise kısa sürede milyonları geçti.

Sofuoğlu, uzun süredir kendi pistinde güvenli ortamda eğittiği Zayn'i, ileride Türkiye'yi temsil eden bir Formula-1 yarışçısı olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Babasının izinden giderek şampiyon olma yolunda ilerleyen ve boyundan büyük kullandığı araçlar ile ilgi odağı olan minik yetenek Zayn'in videoları ise sosyal medyada büyük beğeniyle izlenilmeye devam ediyor.

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