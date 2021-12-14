Video Yaşam Hepsi grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül feci kazada yaralandı, sevgilisi hayatını kaybetti | Video
Hepsi grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül feci kazada yaralandı, sevgilisi hayatını kaybetti | Video

Hepsi grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül feci kazada yaralandı, sevgilisi hayatını kaybetti | Video

14.12.2021 | 09:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hepsi grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül feci kazada yaralandı, sevgilisi hayatını kaybetti | Video 01:11
Hepsi grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül feci kazada yaralandı, sevgilisi hayatını kaybetti | Video 14.12.2021 | 09:27
Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil yanarak küle döndü | Video 01:58
Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil yanarak küle döndü | Video 14.12.2021 | 09:03
Esenyurt’ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti | Video 06:59
Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti | Video 14.12.2021 | 09:02
Boşanma aşamasındaki adam evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu | Video 01:20
Boşanma aşamasındaki adam evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu | Video 14.12.2021 | 09:02
Babası uyurken evi ateşe verdi | Video 02:35
Babası uyurken evi ateşe verdi | Video 14.12.2021 | 09:01
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 03:11
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 14.12.2021 | 08:55
Aşkına karşılık bulamayınca genç kızı kaçırdı 00:10
Aşkına karşılık bulamayınca genç kızı kaçırdı 14.12.2021 | 01:46
Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 00:37
Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 13.12.2021 | 21:37
Esra Erol 25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Hanım’ın kocasını buldu! Lütfiye Hanım Esra Erol canlı yayınında şoka girdi! | Video 24:31
Esra Erol 25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Hanım’ın kocasını buldu! Lütfiye Hanım Esra Erol canlı yayınında şoka girdi! | Video 13.12.2021 | 21:02
Meksika’da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı | Video 03:16
Meksika’da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı | Video 13.12.2021 | 20:36
İstanbul’un ulaşım çilesi bitmiyor! Araç arızalandı, vatandaşlar yollara taştı! | Video 00:44
İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor! Araç arızalandı, vatandaşlar yollara taştı! | Video 13.12.2021 | 20:27
Bindiği asansöre zarar verdi... O anlar güvenlik kameralarına yansıdı | Video 03:53
Bindiği asansöre zarar verdi... O anlar güvenlik kameralarına yansıdı | Video 13.12.2021 | 17:35
Durduk yere asansöre saldırdı! O anlar kamerada | Video 03:53
Durduk yere asansöre saldırdı! O anlar kamerada | Video 13.12.2021 | 17:06
Adıyaman’da kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı | Video 01:08
Adıyaman'da kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı | Video 13.12.2021 | 16:34
Pendik’te babasının öldürdüğü 7 yaşındaki küçük defne toprağa verildi | Video 03:41
Pendik'te babasının öldürdüğü 7 yaşındaki küçük defne toprağa verildi | Video 13.12.2021 | 16:30
Erkan Özerman’dan küfür skandalı! Mikrofon açık kalınca olanlar oldu... | Video 00:14
Erkan Özerman'dan küfür skandalı! Mikrofon açık kalınca olanlar oldu... | Video 13.12.2021 | 16:45
Başkent’te itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı | Video 01:38
Başkent'te itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı | Video 13.12.2021 | 16:17
Son Dakika: İstanbul Üsküdar’da AVM’deki güvenliğe önce tükürdü sonra hakaret etti! | Video 03:59
Son Dakika: İstanbul Üsküdar'da AVM’deki güvenliğe önce tükürdü sonra hakaret etti! | Video 13.12.2021 | 15:42
Son Dakika: Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve sis uyarısı! ’Marmara’ya cuma akşamı kar gelebilir’ | Video 02:47
Son Dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve sis uyarısı! 'Marmara'ya cuma akşamı kar gelebilir' | Video 13.12.2021 | 15:24
Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video 00:41
Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video 13.12.2021 | 15:10

Balıkesir’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül (36) yaralanırken, aracı kullanan arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sürücü Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçı'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA