Hırsız, apartmanın elektrik panosundaki kabloları çaldı! Apartmanın bütün elektriği kesildi | Video
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Adana’da bir hırsız apartmanın bodrum katına girerek elektrik panosundaki kabloları çalıp kaçtı. Hırsızın elektrik panosunda kabloları çalması sonucunda apartmanın tüm elektriği kesildi.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen hırsız, bir apartmanın bodrum katına girdi. Hırsız daha sonra apartmanın elektrik panosunu açarak kabloları kesmeye başladı. Hırsız daha sonra kabloları kestikten sonra apartmandan çıktı. Apartman sakinlerinden birisi elektriğinin gittiğini fark etmesi üzerine, pencereden baktığında şüphelinin kaçtığını görüp kovalamaya başladı. Ancak yakalayamadı ve durumu polise bildirdi. Polis olay yerine gelerek elektrik panosunda ve hırsızların girdiği yerde parmak izi çalışması yaptı. Polis şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.