Hülya Koçyiğit: "Emine Erdoğan'ın projelerini tüm dünya takdir ediyor" | Video
A Para'da yayınlanan Biz Bize programı bu hafta yine dopdoluydu. Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen programa Hülya Koçyiğit, Merve Özbey ve Tanyeli konuk oldu. Hülya Koçyiğit, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında övgü dolu sözler kullandı. "Emine Hanım'a büyük hayranlık duyuyorum" diyen Hülya Koçyiğit, "Bütün dünya onu takdir ediyor" sözlerini kullandı.
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