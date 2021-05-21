İbrahim Tatlıses ile Oğuz Yılmaz canlı yayında böyle tartışmıştı | Video
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İbrahim Tatlıses, bir dönem aralarında tartışma yaşanan ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tatlıses, "Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılardan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. İbrahim Tatlıses ve Oğuz Yılmaz, İbo Show canlı yayınında tartışma yaşamıştı. Tatlıses, Yılmaz'a yönelik, "Oğuz valla söylersem çaldırmazlar. Tüm Türkiye'de çaldırmazlar" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'e cevap veren Oğuz Yılmaz ise "Senin demenle olmuyor" karşılığında bulunmuştu.