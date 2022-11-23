Video Yaşam Iğdır’da mezbahaneden kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı: 1 yaralı | Video
Iğdır’da mezbahaneden kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı: 1 yaralı | Video

Iğdır’da mezbahaneden kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı: 1 yaralı | Video

23.11.2022 | 21:30

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Iğdır’da mezbahaneden kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı, boğanın vurduğu bir kişi ise yaralandı.

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