İki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video
Bolu’da dün gece saatlerinde kalabalık iki grup arasından çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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