İki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 18.11.2023 | 12:46 Bolu’da dün gece saatlerinde kalabalık iki grup arasından çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bolu Belediye Meydanı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalabalık iki grup arasından bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklar havada uçuştuğu anlar saniye saniye kaydedildi. Bir süre sonra taraflar kendi kendilerini ayırmaya çalıştı. Güçlükle yatıştırılan olayda çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine ekipler tarafından kavgaya karışan şahıslar karakola götürüldü.