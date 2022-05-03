Video Yaşam İki yıl sonra ziyarete açıldı! İstanbul Emniyeti Darülaceze sakinlerini unutmadı | Video
İki yıl sonra ziyarete açıldı! İstanbul Emniyeti Darülaceze sakinlerini unutmadı | Video

İki yıl sonra ziyarete açıldı! İstanbul Emniyeti Darülaceze sakinlerini unutmadı | Video

03.05.2022 | 13:29

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İstanbul Emniyeti; Ramazan Bayramı’nda yaşlıları unutmadı. Pandemi döneminde ziyarete kapanan ve iki yıl sonra ziyarete açılan Darülaceze Yaşlı Bakım Evi’ni ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; Ramazan Bayramları’nı kutladıkları Darülaceze sakinlerine hediyeler verdi ve birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'ne özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şişli İlçesi'ne bağlı Okmeydanı Semti'nde bulunan Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'nde kalan yaşlıların Ramazan Bayramları'nı kutlayan İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; Pandemi döneminde ziyarete kapanan ve iki yıl sonra ziyarete açılan Darülaceze sakinlerine hediyeler verdi ve birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİLER
İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Komiser Cihan Ateş Darülaceze sakinlerine hitap ederek "Bizler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü adına sizleri ziyarete geldik. Sizlere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'ın selamlarını ve saygılarını getirdik. Bayramınızı en içten dikelerimizle kutluyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi. Darülaceze sakinleri de İstanbul Emniyeti'ne ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a bu özel ziyaret için teşekkür etti. Polislerin ellerini öptüğü ve ziyaretten memnuniyetlerini dile getiren Darülaceze sakinleri polislere çay ikram etti.

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