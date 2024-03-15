İlk kez görüntülendi! Baba Bülent Cihantimur'a yurt dışı yasağı | Video
İstanbul'da yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı. Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Kaza sonrası ABD'ye kaçtıkları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen baba Bülent Cihantimur, ifade için savcılığa çağrıldı. Adliyeye gelen Bülent Cihantimur savcıya ifade veriyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
İlk kez görüntülendi! Baba Bülent Cihantimur'a yurt dışı yasağı | Video 15.03.2024 | 14:54
00:39
01:39
01:40
Hatay’da geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video 15.03.2024 | 14:14
07:56
Kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video 15.03.2024 | 13:41
01:18
Güvenlik kulübesine giren ayı kamerada | Video 15.03.2024 | 13:45
01:02
01:57
Maslak’ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın | Video 15.03.2024 | 13:04
03:06
01:49
Yiyecek arayan ayı, güvenlik kulübesinin pencerelerini böyle kırdı | Video 15.03.2024 | 12:16
00:33
01:07
Baba Bülent Cihantimur ifade vermek üzere adliyede | Video 15.03.2024 | 12:30
02:45
İzmir'de lojistik firmasında korkutan yangın | Video 15.03.2024 | 12:16
01:04
Manavgat’ta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 15.03.2024 | 11:53
00:38
Çanakkale açıklarında mülteci taşıyan lastik bot battı | Video 15.03.2024 | 11:45
02:25
00:10
02:03
00:20
Zorbaları yakalayıp rehineyi kurtardılar | Video 15.03.2024 | 10:49
01:38
Yılanlar grubu çete üyesi 23 kişi adliyeye sevk edildi | Video 15.03.2024 | 11:04