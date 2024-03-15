İlk kez görüntülendi! Baba Bülent Cihantimur'a yurt dışı yasağı | Video

İstanbul'da yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı. Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Kaza sonrası ABD'ye kaçtıkları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen baba Bülent Cihantimur, ifade için savcılığa çağrıldı. Adliyeye gelen Bülent Cihantimur savcıya ifade veriyor.