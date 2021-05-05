Video Yaşam İmsakiye 2021 - Bugün iftar vakti ve iftar saatleri! İstanbul iftar vakti saat kaçta? 5 Mayıs İstanbul iftar saati ve il il imsakiye tablosu | Video

İmsakiye 2021 - Bugün iftar vakti ve iftar saatleri! İstanbul iftar vakti saat kaçta? 5 Mayıs İstanbul iftar saati ve il il imsakiye tablosu | Video

İmsakiye 2021 - Bugün iftar vakti ve iftar saatleri! İstanbul iftar vakti saat kaçta? 5 Mayıs İstanbul iftar saati ve il il imsakiye tablosu | Video
05.05.2021 | 16:37

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İmsakiye 2021 - Bugün iftar vakti ve iftar saatleri! İstanbul iftar vakti saat kaçta? 5 Mayıs İstanbul iftar saati ve il il imsakiye tablosu | Video 01:35
İmsakiye 2021 - Bugün iftar vakti ve iftar saatleri! İstanbul iftar vakti saat kaçta? 5 Mayıs İstanbul iftar saati ve il il imsakiye tablosu | Video 05.05.2021 | 16:37
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Ramazan ayının sonuna yaklaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimini yayınladı. İstanbul'da sahur ve iftar saat kaçta soruları da cevabını buldu. İmsakiye ile 81 ilin sahur, imsak ve iftar saatleri netleşirken, on bir ayın sultanının gelişiyle iftar saatleri en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti ve İzmir iftar saati başta olmak üzere il il imsakiye takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 5 Mayıs tarihli İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar saatleri ve il il sahur saatleri şöyle

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İSTANBUL İFTAR VAKTİ
ANKARA İFTAR VAKTİ
İZMİR İFTAR VAKTİ
BURSA İFTAR VAKTİ
ANTALYA İFTAR VAKTİ

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