İş yerlerine dadanan eşya hırsızı kameralar sayesinde bulundu | Video
İzmir'in Bornova ilçesinde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık eylemi gerçekleştiren şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucu yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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