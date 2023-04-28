İşçi servisi karşı yola geçen çocuğa böyle çarptı | Video
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde koşarak karşıdan karşıya geçerken işçi servisinin çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafatasında çatlak ve kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilen İ.Y.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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