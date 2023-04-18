İşe kalkmadığı için tartıştığı öz oğlunu öldürdü | Video
İzmir’in Bayraklı ilçesinde işe kalkmadığı için oğluyla tartışan baba, öz oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
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