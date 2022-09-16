Video Yaşam İskele demirlerini çalmak isterken sıkıştı... Şahsın imdadına itfaiye yetişti | Video
İskele demirlerini çalmak isterken sıkıştı... Şahsın imdadına itfaiye yetişti | Video

İskele demirlerini çalmak isterken sıkıştı... Şahsın imdadına itfaiye yetişti | Video

16.09.2022 | 12:14

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Kocaeli'de üst üste konulan iskele demirlerini çalmak istediği iddia edilen genç, parmaklarını demirlere sıkıştırdı. Acı içinde bağıran şahsın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Uzun uğraşlar neticesinde parmakları demirden çıkarılan şahıs, "Orada ne arıyordun?" sorusuna da çelişkili cevaplar verdi.

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Olay, Derince ilçesi Mersincik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle kağıt ve hurda toplayan 18 yaşındaki H.C., boş arazide üst üste konulan inşaat iskelelerinin arasına girdi. Hırsızlık amacıyla bölgeye geldiği ileri sürülen H.C., parmaklarını demirlerin arasına sıkıştırdı. Acı içinde bağıran gencin sesini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, H.C.'nin parmaklarını demirlerin arasından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen H.C., polis ekiplerinin "Orada ne arıyordun?" sorusuna da çelişkili cevaplar verdi. Önce "Uyuyordum" diyen H.C., daha sonra "İçiyordum" cevabını verdi. H.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar, H.C.'nin bölgeye demir çalmak için geldiğini iddia ederek, parmakları sıkışınca çığlıklarını duyup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduklarını söyledi.

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