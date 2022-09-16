İskele demirlerini çalmak isterken sıkıştı... Şahsın imdadına itfaiye yetişti | Video
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Kocaeli'de üst üste konulan iskele demirlerini çalmak istediği iddia edilen genç, parmaklarını demirlere sıkıştırdı. Acı içinde bağıran şahsın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Uzun uğraşlar neticesinde parmakları demirden çıkarılan şahıs, "Orada ne arıyordun?" sorusuna da çelişkili cevaplar verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, H.C.'nin parmaklarını demirlerin arasından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen H.C., polis ekiplerinin "Orada ne arıyordun?" sorusuna da çelişkili cevaplar verdi. Önce "Uyuyordum" diyen H.C., daha sonra "İçiyordum" cevabını verdi. H.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Vatandaşlar, H.C.'nin bölgeye demir çalmak için geldiğini iddia ederek, parmakları sıkışınca çığlıklarını duyup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduklarını söyledi.