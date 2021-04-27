Video Yaşam İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tahliye kararı emsal olacak mı?

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tahliye kararı emsal olacak mı?

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tahliye kararı emsal olacak mı?
27.04.2021 | 11:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tahliye kararı emsal olacak mı? 11:09
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tahliye kararı emsal olacak mı? 27.04.2021 | 11:53
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'da iki çocuk yaptığı adamın eşi ile böyle yüzleşti Senin kocan kusura bakma ama seni... 12:26
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'da iki çocuk yaptığı adamın eşi ile böyle yüzleşti "Senin kocan kusura bakma ama seni..." 27.04.2021 | 10:47
Esra Erol'da DNA testinde çocuğu başkasından çıkan Ayşe Hanım'dan kocasına büyük itiraf Beni ne olur affet Muzaffer! 14:50
Esra Erol'da DNA testinde çocuğu başkasından çıkan Ayşe Hanım'dan kocasına büyük itiraf "Beni ne olur affet Muzaffer!" 27.04.2021 | 10:46
Müge Anlı canlı yayın izle: 27 Nisan 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz olay... Eşi ve sevgilisinden ikişer çocuğu olan adam nerede? 11:24
Müge Anlı canlı yayın izle: 27 Nisan 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz olay... Eşi ve sevgilisinden ikişer çocuğu olan adam nerede? 27.04.2021 | 10:28
İzmir'de polisten kaçan sürücü kaza yaptı; 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında 01:01
İzmir'de polisten kaçan sürücü kaza yaptı; 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında 27.04.2021 | 09:59
İstanbul Valiliğinden boğazda arızalanan gemiyle ilgili açıklama 00:11
İstanbul Valiliğinden boğazda arızalanan gemiyle ilgili açıklama 27.04.2021 | 08:39
Afyonkarahisar'da gökyüzünde görsel şölen oluşturan ‘Süper Pembe Ay’ böyle görüntülendi 01:48
Afyonkarahisar'da gökyüzünde görsel şölen oluşturan ‘Süper Pembe Ay’ böyle görüntülendi 27.04.2021 | 08:39
'Filozof Atakan ne oldu?' diye soranlar için anlattı! İşte Filozof Atakan'ın yeni kariyer planı ve değişen ilgi alanları... 14:00
'Filozof Atakan ne oldu?' diye soranlar için anlattı! İşte Filozof Atakan'ın yeni kariyer planı ve değişen ilgi alanları... 27.04.2021 | 08:54
SON DAKİKA: Kastamonu'da 4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı 02:13
SON DAKİKA: Kastamonu'da 4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı 27.04.2021 | 08:40
Müge Anlı'dan rekora koşuyor! Müge Anlı'nın muhteşem Yıldız Tilbe şarkısı yorumu sosyal medyayı salladı 00:46
Müge Anlı'dan rekora koşuyor! Müge Anlı'nın muhteşem Yıldız Tilbe şarkısı yorumu sosyal medyayı salladı 27.04.2021 | 08:48
SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden kokunun kaynağı belli oldu! 02:40
SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden kokunun kaynağı belli oldu! 27.04.2021 | 08:39
TRT EBA TV 27 Nisan 2021 Salı Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (27 Nisan 2021 Salı) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 27.04.2021 | 07:02
TRT EBA TV izle! 27 Nisan Salı Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (27 Nisan Salı) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 27.04.2021 | 06:53
Son Dakika Haberi | Tam kapanma nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma detaylarını açıkladı! | Video 03:33
Son Dakika Haberi | Tam kapanma nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma detaylarını açıkladı! | Video 26.04.2021 | 21:02
107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu! Melek İpek ve kızları cezaevi önünde gözyaşları içerisinde sarıldı | Video 03:36
107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu! Melek İpek ve kızları cezaevi önünde gözyaşları içerisinde sarıldı | Video 26.04.2021 | 21:44
Metroda skandal görüntüler! ‘Maskeni tak’ diyen vatandaşa tükürerek cevap verdi | Video 01:02
Metroda skandal görüntüler! ‘Maskeni tak’ diyen vatandaşa tükürerek cevap verdi | Video 26.04.2021 | 21:01
Ünlü sunucu Müge Anlı'dan şarkıcıları kıskandıran yorum | Video 00:46
Ünlü sunucu Müge Anlı'dan şarkıcıları kıskandıran yorum | Video 26.04.2021 | 18:46
At maskesi takıp denize girdi, görenler şaşkına döndü | Video 04:29
At maskesi takıp denize girdi, görenler şaşkına döndü | Video 26.04.2021 | 17:02
Refüjde yürürken canından oldu. Dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada | Video 00:43
Refüjde yürürken canından oldu. Dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada | Video 26.04.2021 | 16:14
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde korkutan yangın | Video 03:36
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde korkutan yangın | Video 26.04.2021 | 14:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA