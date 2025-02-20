İskenderun’da öğrencilere sigara satanlara operasyon | Video
Hatay’ın İskenderun ilçesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde tek dal sigara satışı yapan işyerlerine denetim gerçekleştirildi.
Olayla ilgili olarak iş yeri sahipleri M.Ö. ile Z.O. gözaltına alırken, şahıslara 18 yaşından küçük şahıslara sigara satmak ve kabahatler kanunu'nun ilgili maddesinden 240 bin 964 lira idari para cezası uygulandı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
İskenderun’da öğrencilere sigara satanlara operasyon | Video 20.02.2025 | 11:05
03:49
İstanbul’da kar yağışı sonrası yaşanan kazalar kamerada | Video 20.02.2025 | 10:49
01:39
Muş beyaza büründü: 112 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 20.02.2025 | 10:38
00:37
Elazığ’da bakır kablo hırsızlığına operasyon: 4 şüpheli gözaltı 20.02.2025 | 10:35
04:34
Bursa'da yağ deposunda yangın böyle görüntülendi | Video 20.02.2025 | 10:24
02:38
01:04
Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı | Video 20.02.2025 | 09:48
00:51
01:43
02:34
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi | Video 20.02.2025 | 09:24
03:04
02:34
02:28
00:37
İstanbul'da ‘NARKOKAPAN-12’ operasyonu; 5 gözaltı | Video 20.02.2025 | 08:17
00:48
Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video 20.02.2025 | 08:16
01:22
İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü | Video 20.02.2025 | 08:09
06:41
00:33
Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video 20.02.2025 | 08:09
03:52
Esra Erol, bir çocuğun daha hayatını kurtardı! 19.02.2025 | 20:35