Video Yaşam İSKİ'den tepki çeken hareket. Ömerli Barajı'nda ölen balıklar iş makineleriyle toprağa gömülüyor | Video

İSKİ'den tepki çeken hareket. Ömerli Barajı'nda ölen balıklar iş makineleriyle toprağa gömülüyor | Video

İSKİ'den tepki çeken hareket. Ömerli Barajı'nda ölen balıklar iş makineleriyle toprağa gömülüyor | Video
28.06.2021 | 11:18

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Ömerli Barajı çevresinde yaşayan bölge halkı tarafından fark edilen ölü balıklar korkuya sebep oldu. Barajda ölen balıkların iddiaya göre İSKİ ekiplerince barajdan alınarak yine barajın yakınında toprağa gömülmesi bölge halkını hem korkuttu hem de hayrete düşürdü. Ölü balıkların iş makinesiyle toprağa gömüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da bulunan ve önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajının etrafını saran balık mezarları bölge halkını şaşkına çevirdi. Edinilen bilgilere göre, Kurnaköy mevkiinde yapılan çökertme havuzları, balık geçişlerine uygun yapılmamasından ve yumurta bırakan balıkların derin sulara ulaşamamasından dolayı balıklar su birikintilerinde mahsur kaldı. Birikinti sularda mahsur kalan balıklar suyun çekilmesi ve buharlaşmasıyla yaşam alanı bulamadıklarından dolayı öldü. İddialara göre Ömerli Barajındaki ölü balıklar İSKİ ekiplerince iş makineleriyle barajın etrafına gömüldü. İddialara göre baraja gelen ekiplerin, balık ölümlerine neden olan çökertme havuzlarını düzeltmek yerine balıkları gömmeyi tercih etmesi şaşkınlığa sebep oldu.

Ölen balıkların gömülmesi hakkında konuşan bölge sakini Şenol Altıntaş, "Burada yapılan çökertme havuzlarının yanlış yapılması, balıkların kanallardan birbirine geçiş olmaması dolayısıyla bu kanalda kalan balıklar oksijensiz kaldığı için burada balık ölümleri gerçekleşti. Şu anda burada su var, su çekildiği zaman kanallarla birbirine geçiş yok barajda. Barajı geçmek için kanallar arasında birbirine bağlantı yapmaları lazım. Ve bunun bir an önce yapmaları lazım. Çünkü burada daha çok balık ölümleri olacak. Yani bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bir ay sonra bile buradan su kalmayacak. Kanalların birbirine geçişi zaten olmaz. Su iyice çekildiği zaman burada kalanlar sadece kanala kalacak. Barajla hiç bağlantısı olmayacak" dedi.

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