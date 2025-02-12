Isparta'da kaybolan çocuk için arama çalışmaları devam ediyor

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki bir çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Isparta Valisi Abdullah Erin, "Tek dileğimiz, gayretimiz ve duamız evladımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır" dedi.