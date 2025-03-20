Isparta'da tekel bayi soygunu kamerada: Camı kırıp içki çaldı! | Video
Isparta’da bir tekel bayinin camını kırarak içeri giren şahıs, içki çaldıktan sonra kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAY ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ
Güvenlik kamerası görüntülerinde, B.Ç.'nin elindeki taşlarla işyerinin camını kırarak içeri girdiği ve dolaptan içki aldıktan sonra hızla uzaklaştığı anbean kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Isparta'da tekel bayi soygunu kamerada: Camı kırıp içki çaldı! | Video 20.03.2025 | 15:25
00:18
Seyir halinde uyuyakalan sürücü dehşet saçtı! Feci kaza kamerada | Video 20.03.2025 | 14:17
00:32
Taksiciyle, motosikletli kavgaya böyle tutuştu, cadde ringe döndü | Video 20.03.2025 | 14:17
06:17
00:34
İş yerlerini kurşunlayan çete çökertildi: 9 gözaltı | Video 20.03.2025 | 13:55
03:41
Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada; 4 yaralı | Video 20.03.2025 | 13:51
05:50
01:04
Kütahya’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 20.03.2025 | 11:54
00:51
Niğde’de belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı | Video 20.03.2025 | 11:45
01:34
Mersin'deki 120 milyonluk vurgun: Kuyumcu ve 2 müdür tutuklandı | Video 20.03.2025 | 11:20
03:42
00:40
İzmir’de şafak operasyonu: 176 gözaltı | Video 20.03.2025 | 10:33
00:55
71 kilo uyuşturucu yapacak hammadde yakalattı, "İçiciyim" dedi | Video 20.03.2025 | 10:33
00:40
İzmir’de şafak operasyonu: 176 gözaltı | Video 20.03.2025 | 10:31
00:43
01:23
Sivas'ta yolcu otobüsleri çarpıştı! 6 yaralı | Video 20.03.2025 | 10:22
00:45
Motosikletin hafif ticari araca ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 20.03.2025 | 10:03
01:28
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video 20.03.2025 | 09:47
01:21
Aksaray’da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kazalar peş peşe yaşandı | Video 20.03.2025 | 08:37
02:18
Edirne'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 20.03.2025 | 08:23