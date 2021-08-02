İstanbul Bağcılar'da caddeyi birbirine katan fare kamerada!

İstanbul Bağcılar'da bir esnaf caddede gördüğü farenin ezilmemesi için elinden geleni yaptı. Esnafın yön komutlarıyla caddeden çıkarmaya çalıştığı fare, rögar kapağından kanalizasyona girdi. Fareyi ezmemek için manevra yapan araçlar ile yolun karşısına geçmeye çalışırken fareyi görünce zıplayan kişi kameralara yansıdı.

Olay, 29 Temmuz Perşembe günü Bağcılar Yenimahalle Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yaşandı. Petshop dükkanı işleten Kenan Uyanık, caddede gördüğü farenin yanına giderek ezilmemesi için yönlendirmeye çalıştı. Fareye yön komutları vermeye çalışan Uyanık, o anları da cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Caddeden geçen araçların altında ezilmekten son anda kurtulan fare rögar kapağından kanalizasyona girdi.



Kenan Uyanık, "Her şeyden önce öldürmek bana yakışmayacak bir hareket. Petshopcuyum ama her şeyden önce insanım. Bundan dolayı öldürmeyip, kendi doğalına bırakmayı tercih ederim. Güzel bir andı. Gideceği yere gitsin, dedim. Ama o gün orada ezilseydi sebep olduğumu düşünebilirdim." dedi.