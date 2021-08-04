İstanbul Esenyurt'ta kadın sürücüye taksici dehşeti kamerada! Önce sözle taciz eden taksiciler böyle yumruklarla saldırdı...
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İstanbul'da Esenyurt'ta bir kadın sürücüye dehşet saçan taksicilerin görübntüleri ortaya çıktı! Esenyurt'ta kadın taksicilerin sözlü tacizine maruz kaldı. Sürücü eğitmenin kapıları kilitlemesiyle kadın sürücü son anda kurtulurken, şehir eşkıyası taksiciler ise eğitim aracının kaputuna vurmaya başladı. Taksicilerin kadına yaşattığı o korku dolu anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.