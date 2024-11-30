İstanbul Pendik'te eşinin sevgilisini sokak ortasında böyle öldürdü

İstanbul Pendik'te eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi sokakta gören İbrahim G, tabancayla ateş açtı. Saldırıda Ali Z., hayatını kaybederken arkadaşı Aydın T. ise yaralandı. Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.