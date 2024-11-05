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İstanbul Pendik'te feci kaza! TIR'ın sürükleyerek ezdiği skuterli kadın öldü

İstanbul Pendik'te feci kaza! TIR'ın sürükleyerek ezdiği skuterli kadın öldü

05.11.2024 | 18:36

İstanbul Pendik'te TIR önünde skuterle ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'ya yanaşıp 150 metre sürükledikten sonra altına aldı. Kazada Çamlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şoför gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Hasan Furkan Çolak adliyeye sevk edildi.

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