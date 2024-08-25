İstanbul Pendik'te silahlı çatışma kamerada: 1 ölü, 4 yaralı 25.08.2024 | 13:13 İstanbul Pendik'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sırasında kurşunların hedefi olan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Silahla göğsünden vurulan 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Çatışmanın yaşandığı bölgede polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından şerit çekilerek incelemeler çalışmaları yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan, olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların korkuyla kaçıştıkları yer alıyor.