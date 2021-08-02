Video Yaşam İstanbul Sarıyer'de yarışan iki otomobilin neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı!

İstanbul Sarıyer'de yarışan iki otomobilin neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı!

İstanbul Sarıyer'de yarışan iki otomobilin neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı!
02.08.2021 | 09:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Sarıyer'de yarışan iki otomobilin neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı! 05:58
İstanbul Sarıyer'de yarışan iki otomobilin neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı! 02.08.2021 | 09:05
İstanbul Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 05:26
İstanbul Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 02.08.2021 | 09:05
Vatandaşlar mahalleye yaklaşan alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti | Video 04:37
Vatandaşlar mahalleye yaklaşan alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti | Video 02.08.2021 | 08:52
Fransız balkon can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi | Video 01:25
Fransız balkon can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi | Video 02.08.2021 | 08:52
Yunanistan sınırındaki korkunç iddianın tanığı korku dolu anları anlattı | Video 05:27
Yunanistan sınırındaki korkunç iddianın tanığı korku dolu anları anlattı | Video 01.08.2021 | 16:54
Afyonkarahisar’daki termal tatil köyünde yangın | Video 01:48
Afyonkarahisar’daki termal tatil köyünde yangın | Video 01.08.2021 | 16:54
Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı | Video 01:08
Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı | Video 01.08.2021 | 16:54
Düğün hazırlığı yapan Fatma'nın çeyizi yangında kül oldu! Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı | Video 03:46
Düğün hazırlığı yapan Fatma'nın çeyizi yangında kül oldu! Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı | Video 01.08.2021 | 15:42
Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada | Video 00:18
Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada | Video 01.08.2021 | 15:15
Alevlerin arasında kalan ekiplerin yaşadıkları tehlikeli anlar kamerada | Video 00:27
Alevlerin arasında kalan ekiplerin yaşadıkları tehlikeli anlar kamerada | Video 01.08.2021 | 15:13
Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video 01:52
Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video 01.08.2021 | 14:47
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi | Video 02:00
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi | Video 01.08.2021 | 14:47
Çalınır diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı | Video 01:55
"Çalınır" diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı | Video 01.08.2021 | 14:47
Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video 04:11
Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video 01.08.2021 | 14:28
Botlar, tekneler seferber oldu: Bodrum'dan kaçış anları kameralara yansıdı | Video 03:03
Botlar, tekneler seferber oldu: Bodrum'dan kaçış anları kameralara yansıdı | Video 01.08.2021 | 13:52
Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor | Video 04:25
Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor | Video 01.08.2021 | 13:04
Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı | Video 00:50
Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı | Video 01.08.2021 | 13:05
Marmaris yangını tekrar patladı, alevler Hisarönü’nde yerleşim yerlerine yaklaştı | Video 04:49
Marmaris yangını tekrar patladı, alevler Hisarönü’nde yerleşim yerlerine yaklaştı | Video 01.08.2021 | 13:11
Yaylada metrelerce uzunlukta aşı kuyruğu | Video 03:01
Yaylada metrelerce uzunlukta aşı kuyruğu | Video 01.08.2021 | 13:04
Acı tablo havadan görüntülendi, her yeri kaplayan dumanlar yürekleri dağlıyor | Video 00:43
Acı tablo havadan görüntülendi, her yeri kaplayan dumanlar yürekleri dağlıyor | Video 01.08.2021 | 13:04

İstanbul Sarıyer'de yarış yaptığı iddia edilen iki otomobil zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, yarıştığı iddia edilen iki otomobil de olay yerinden kaçtı. Kazada 6 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 01.00 sıralarında Büyükdere Caddesi 3'üncü Kolordu Komutanlığı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen iki otomobil, Sarıyer istikametinden Beşiktaş istikametine doğru yarış yaptığı sırada zincirleme kazaya neden oldu. Yarış yapan otomobillerden biri Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeki Eren Karakaş'un kullandığı 34 BRM 240 plakalı arkadan çarptı. Karakaş'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce Birol Sayardemir'in kullandığı 53 EE 228 plakalı otomobile çarptı ardından da savrularak karşı şeride geçti.



6 KİŞİNİN BULUNDUĞU MİNİBÜSE ÇARPTI
Birol Saraydemir'in kullandığı otomobil, içerisinden yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu İsmail Aslan'ın kullandığı 34 TR 9932 plakalı minibüse çarptı. Birol Saydemir'in kullandığı otomobil plakası öğrenilemeyen bir otomobile daha çarptı.



TOPLAM 6 KİŞİ YARALANDI, KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇLAR KAYIPLARA KARIŞTI
Kazada, 34 TR 9932 plakalı minibüste bulunan 3 kişi, 34 BRM 240 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ile plakası öğrenilemeyen araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve yarıştıkları iddia edilen 2 otomobil ise kayıplara karıştı. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU
Kazanın arından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Beşiktaş-Sarıyer ve Sarıyer-Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği Büyükdere Caddesi'nde, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA