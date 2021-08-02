Video Yaşam İstanbul Silivri'de 3 kişilik asansöre binip mahsur kalan 6 kişi kamerada!

İstanbul Silivri'de 3 kişilik asansöre binip mahsur kalan 6 kişi kamerada!

İstanbul Silivri'de 3 kişilik asansöre binip mahsur kalan 6 kişi kamerada!
02.08.2021 | 11:09

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İstanbul Silivri'de 3 kişilik asansöre binen 6 kişi, mahsur kaldı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Alibey Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binada yaşandı. 3'ü çocuk 6 kişi, 3 kişilik asansöre binerek zemin kata kadar geldi. Burada duran asansörün kapısı açılmayınca mahsur kalan 6 kişi, bağırarak seslerini duyurmaya çalıştı. Sesi duyarak gelen komşuları asansör kapısını açmak için uğraştı. Sonuç alamayınca da itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede asansör kapısını açtı. İtfaiye eri, mahsur kalanları 3 kişilik asansöre 6 kişi binmemeleri yönünde uyardı.

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