İstanbul Silivri'de 3 kişilik asansöre binip mahsur kalan 6 kişi kamerada!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:27
01:37
Jandarma'dan ayı kurtarma operasyonu kamerada | Video 02.08.2021 | 11:50
01:25
İstanbul Maçka Parkı'nda üst geçitten düşen kadın ağır yaralandı 02.08.2021 | 11:31
01:11
02:27
03:44
03:55
Bilecik'teki mora boyanan 33 dönüm alan binlerce ziyaretçi ağırlıyor | Video 02.08.2021 | 11:10
00:13
İstanbul Esenler'de motosikletin üzerinden düşen yolcu kamerada 02.08.2021 | 11:09
01:22
İstanbul Silivri'de 3 kişilik asansöre binip mahsur kalan 6 kişi kamerada! 02.08.2021 | 11:09
01:50
İstanbul Bağcılar'da caddeyi birbirine katan fare kamerada! 02.08.2021 | 10:21
02:05
Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı | Video 02.08.2021 | 10:20
02:27
03:21
06:03
00:59
00:57
Erdek Limanı'nda lüks yat yanarak böyle battı | Video 02.08.2021 | 09:54
01:07
İstanbul’da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti | Video 02.08.2021 | 09:45
00:39
02:00
03:00
Düğün magandaları Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşürdü | Video 02.08.2021 | 09:29
İstanbul Silivri'de 3 kişilik asansöre binen 6 kişi, mahsur kaldı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Alibey Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binada yaşandı. 3'ü çocuk 6 kişi, 3 kişilik asansöre binerek zemin kata kadar geldi. Burada duran asansörün kapısı açılmayınca mahsur kalan 6 kişi, bağırarak seslerini duyurmaya çalıştı. Sesi duyarak gelen komşuları asansör kapısını açmak için uğraştı. Sonuç alamayınca da itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede asansör kapısını açtı. İtfaiye eri, mahsur kalanları 3 kişilik asansöre 6 kişi binmemeleri yönünde uyardı.