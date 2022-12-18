İstanbul'a kar uyarısı! Trakya'dan geliyor, sıcaklıklarda büyük bir düşüş yaşanacak | Video

Ocak ayının gelmesine sayılı günler kala yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu tahmin raporuna göre; yurt genelinde sağanak ve kar yağışının etkili olması beklenirken, uzmanlar bugünden itibaren hava sıcaklıklarında büyk bir düşüş yaşanabileceğini ifade etti. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?