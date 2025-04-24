İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası CHP’li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler! | Video
İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6,2'lik deprem büyük paniğe yol açtı. Vatandaşlar, geceyi sokakta geçirirken, bazı belediyeler vatandaşa çorba ve çay ikram etmek istediği sırada şoke eden bir engelle karşılaştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar Meydanı'nda faaliyete geçirmek istediği yardım ve destek TIR'ına Üsküdar Belediyesi izin vermezken, CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıtaları Gaziosmanpaşa'da çorba dağıtımına karşı çıktı.
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