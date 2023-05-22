İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 49.47 oldu | Video
İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi son 2 haftada hemen hemen aynı kalırken, barajlardaki doluluk oranı yüzde 49.47 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemde ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.75 olarak ölçülmüştü.
Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Alibey Barajı yüzde 26.49
Büyükçekmece Barajı yüzde 32.14
Darlık Barajı yüzde 65.54
Istrancalar Barajı yüzde 31.25
Kazandere Barajı yüzde 14.95
Elmalı Barajı yüzde 43.88
Ömerli Barajı yüzde 79.53
Pabuçdere Barajı yüzde 12.67
Sazlıdere Barajı yüzde 32.95
Terkos Barajı yüzde 41.14
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