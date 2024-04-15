Video Yaşam İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video
İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video

İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video

15.04.2024 | 09:42

9 günlük bayram tatilinin ardından haftanın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Bostancı Kadıköy istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Saat 08.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

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9 günlük bayram tatilin ardından İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Bostancı Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik oranı yüzde 65 olarak ölçüldü

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