İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video 15.04.2024 | 09:42 9 günlük bayram tatilinin ardından haftanın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Bostancı Kadıköy istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Saat 08.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

9 günlük bayram tatilin ardından İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Bostancı Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik oranı yüzde 65 olarak ölçüldü