İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Başakşehir beyaza büründü | Video
İstanbul'da sabah erken saatlerde bazı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar uyarısının ardından sabah erken saatlerde Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkili olmaya başladı.
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