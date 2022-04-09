İstanbul'da dededen toruna hırsız çetesi kamerada! Misafir gibi girip evleri soydular...
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İstanbul Güngören, Fatih, Beyoğlu ve Bağcılar’da kendilerine misafir süsü verip girdikleri apartmanlardan 7 ayrı daireyi soyan 11 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü kiplerince Kartal’da yapılan operasyonla gözaltına alınan 7’si kadın 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bazılarının dede torun oldukları öğrenildi.