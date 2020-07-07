Video Yaşam İstanbul'da dehşet anları! Taksiciler iki kardeşi feci şekilde dubalarla böyle dövdü | Video

İstanbul'da dehşet anları! Taksiciler iki kardeşi feci şekilde dubalarla böyle dövdü | Video

İstanbul'da dehşet anları! Taksiciler iki kardeşi feci şekilde dubalarla böyle dövdü | Video
07.07.2020 | 13:06

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İstanbul Küçükçekmece'de taksi durağında çalışanlar, otomobillerin başında duran ve fazla gürültü yaptıklarını ileri sürdükleri iki kardeşi darp ederek onlara dubalarla saldırdı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih ve Hakan Destici kardeşler yeni aldıkları otomobilleriyle bir süre gezdi. İki kardeş, motordan ses gelmesi üzerine evlerine yakın caddede otomobillerini park etti.


DUBALARLA DARP ETTİLER
Destici kardeşler, otomobillerini kontrol ederken yaklaşık 30 metre ileride bulunan taksi durağından gelen bir kişi, ikiliye gürültü yaptıklarını, araçlarını buradan çekmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Taksi durağındaki diğer sürücüler de tartışmaya dahil oldu. Tartışma büyüyerek kavga dönüştü. Sürücüler, iki kardeşe yumruk tekme ve dubalarla saldırdı. Kavga sırasında otomobilin aynası ve camı da kırılarak zarar gördü.


AĞABEY-KARDEŞ ŞİKAYETÇİ OLDU
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Darp edilen iki kardeş, ambulansla hastaneye götürüldü, ardından karakola giderek taksi durağında bulunanlardan şikayetçi oldu.


DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan darp anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına gelen bir kişi, Destici kardeşlere bir şeyler söylüyor. Daha sonra kardeşlerin yanına gelen grupla tartışma başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi durağında çalışanlar kardeşleri darp ediyor. Görüntülerde bir kişinin kardeşlere dubayla vurduğu da görülüyor.


HEPSİ BİRDEN SALDIRDI
Hakan Destici, Aracımızda bir problem vardı. Evimizin önüne aracımızı park ettik. Motordan gelen sesi dinliyoruz bir yandan da ağabeyimle sohbet ediyoruz. Taksi durağından bir adam gelip bize arabamızı buradan çekmemiz gerektiğini söyledi. Biz de evimizin önü olduğunu çekmeyeceğimizi söyledik. Bunlar toplandı üstümüze. İlk teması yaşlı bir amca ağabeyime tokat atarak yaptı. Tokat atınca ağabeyim ittirdi. Bu sefer hepsi birden saldırdı. Kendimizi korumaya çalıştık. Ağabeyim yere düştü ben onun üstüne kapandım bana 'sen çekil' dediler diye konuştu.
Fatih Destici, Bizim asıl hasarımız psikolojik ve manevi hasarımız. Ben yıllardan beri burada esnaflık yaptım. Bunun zararını hiçbir para ödeyemez. Bu çocuğun okulunda başarısız olması onu bir sene geriye atar. Bunun hesabını kim verecek. Benim yanaklarımda ve ayaklarımda darp izleri var dedi.

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