İstanbul'da depremden kaçış kamerada | Video
Bursa'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Depreme Bağcılar İstoç Otopazarı'ndaki dükkanlarda yakalanan vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.
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