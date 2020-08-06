İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video
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İstanbul Fatih Unkapanı Köprüsünde elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.